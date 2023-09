“Ci sono morti e feriti” Bus esce fuori strada | lo schianto terribile

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 settembre 2023) Una giovane donna è morta e venti passeggeririmastinell’incidentele che ha coinvolto un autobus Flixbus diretto a Trieste. La vittima è ragazza di 19 anni. L’incidente si è verificato la mattina del 19 settembre. Il pullman stava viaggiando tra Berlino e Trieste ed è uscito dall’autonei pressi di Micheldorf, un villaggio tra Salisburgo e Vienna. Secondo la polizia, venti passeggeririmastinell’incidente e un’altra giovane donna è stata portata in ospedale per essere curata per ferite gravi. A bordo dell’autobus a due piani c’erano circa 40 passeggeri, provenienti da Austria, Germania, Italia, Slovenia e Ucraina. Ancora sconosciute le cause dell’incidente, segnalato ai servizi di emergenza da qualcuno che guidava dietro l’autobus e ha ...