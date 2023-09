Ci sono le Regionali in Basilicata e rispunta Marcello Pittella Così scoppia la pace sorprendente tra M5s ed ex governatore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) Cinque anni fa fu una battaglia identitaria per il M5s del 32% alle Politiche: “cacciare” is dalla, il provocatorio referendum Pittellexit di Alessandro Di Battista in trasferta a Lauria, il paese e il cuore dell’eterno dinastico potere di Gianni e. “Non dovete dare nulla alla loro stirpe, che sviluppo hanno portato”? gridava Di Battista. C’era la piazza piena, e di lì a pochi giorni si sarebbe votato e fu un trionfo. Cinque anni dopo, al porto di Maratea, sessanta spettatori a un dibattito su ritardi nell’avvio dell’Area Marina Protetta assistono al piùdegli avvicinamenti, al cessate il fuoco che potrebbe preludere a nuovi amorosi sensi politici, a un’intesa M5s-s, forse, chissà, per il ritorno di...