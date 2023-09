Chiara Ferragni mostra le nuove foto della sua futura casa “quasi pronta”

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 19 settembre 2023) La nuovadei Ferragnez è: in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, infatti,ha aggiornato i suoi follower sull’avanzare dei lavori nell’appartamento dove presto si traferirà con Fedez, Leone e la piccola Vittoria. Un super attico su due piani a City Life, in zona piazzale Giulio Cesare (Milano), nel complesso Libeskind II, quartiere dove già la famiglia risiede da anni. Già nei mesi scorsi l’imprenditrice digitale avevato sui social la nuova dimora e come stavano procedendo le varie fasi di costruzione, ma ora pare proprio che il trasloco sia sempre più vicino. Tanto nuovo spazio in più, arredi e interni extra lusso, e una camera con bagno per ciascuno dei bambini. La stanza di Vittoria, ad esempio, sarà tutta rosa, compreso il bagno ...