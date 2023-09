Chiara Ferragni mostra la nuova casa da 6 milioni di euro | ma a qualcuno non piace

Curiosità: Chiara Ferragni (Cremona, 7 maggio 1987) è un'imprenditrice, blogger, designer e modella italiana.

Sembra, infatti, che nel suo ristorante sia riservato, ogni sera, un tavolo per Fedez e, qualora decidessero di presentarsi. Indipendentemente dalla veridicità di questa voce, quello ...Dopo le rivelazioni televisive degli ultimi giorni su quello che è successo durante Sanremo trae Fedez, l'influencer si carica di nuove emozioni e progetti. A partire dalla nuova dimora che ospiterà la famiglia. Il trasloco è previsto tra poche settimane, i lavori sono quasi ...

Chiara Ferragni mostra la nuova casa di Citylife: il bagno rosa di Vitto, la scala, le stampe. Ecco come sarà IL GIORNO

Fedez e Chiara Ferragni hanno querelato Fabrizio Corona per averli definiti “degli ebeti che sanno usare i mezzi di comunicazione”. Ora Corona sarebbe disposto a risarcirli ...Fabrizio Corona risarcirà Fedez e Chiara Ferragni. “Degli ebeti che non sanno usare i mezzi di comunicazione“: così l’ex re dei paparazzi aveva definito la coppia in un’intervista del 2020. Ieri 18 se ...