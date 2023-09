Chiara Ferragni mostra la nuova casa da 6 milioni di euro | ma a qualcuno non piace

(Di martedì 19 settembre 2023)sui social l’avanzamento dei lavori della sua megada 6di. Si tratta di un superattico nel quartiere CityLife, in zona piazzale Giulio Cesare, nel complesso Libeskind II. L’appartamento si divide su due piani e la consegna era prevista per la scorsa primavera, adesso però sembra essere tutto pronto. L’influencer ha pubblicato le immagini della sontuosa dimora quasi ultimata che è comunque poco distante da dove vive adesso con la sua famiglia. A curare il design degli interni è stato uno dei migliori amici di, Filippo Fiora che insieme a Federico Sigali dirigono l’atelier Studio 13.1. L’appartamento sorge in una zona con ampi spazi verdi ed è dotato di vigilanza h24, piscina e ...

Curiosità: Chiara Ferragni (Cremona, 7 maggio 1987) è un'imprenditrice, blogger, designer e modella italiana.

... Antonella Centra , Executive Vice President General Counsel, Corporate Affairs & Sustainability di Gucci , che collabora già con Camera Moda per i tavoli sulla sostenibilità, e, ceo ...Alla fine sembra raggiunto l'accordo transattivo tra la coppia formata da Fedez ee l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona . Quest'ultimo è imputato a Milano nel processo per diffamazione, a causa di alcune dichiarazioni contro i Ferragnez rilasciare in una ...

Chiara Ferragni ha annunciato via social che la nuovo casa in cui presto lei e la sua famiglia si trasferiranno è pronta, e ha mostrato un dettaglio che ha lasciato a bocca aperta i suoi fan.“Di lei tutti sanno che è una seria lavoratrice”, ha fatto sapere un’amica a Dagospia. “Ha come clienti del ristorante influencer e vip, molti calciatori”, continua la fonte. “Lei fa sempre spettacolo ...