Chi è Simone Caminada | il compagno di Gianni Vattimo

Leggi su cultweb

(Di martedì 19 settembre 2023), nato nel 1983 a Salvador Bahia, in Brasile è stato l’assistente edi, dal 2010 fino alla morte di quest’ultimo, nel 2023. Nel 2023è stato condannato a due anni per circonvenzione di incapace, nei confronti di, lui però si è difeso sostenendo invece di aver tutelato il suo patrimonio da persone che volevano sfruttarlo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@cicero)si è diplomato come Maestro d’Arte presso l’Istituto d’Arte Benvenuto Cellini di Valenza Po, ad Alessandria e nel corso della sua carriera è stato prima restauratore ...