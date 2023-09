Chi è Carlotta | la figlia di Massimiliano Ossini

Leggi su dilei

(Di martedì 19 settembre 2023)ha un grande orgoglio: la sua bellissima famiglia, centro di tutta la sua vita. Il famoso conduttore, infatti, in ogni intervista non dimentica mai di rimarcare quanto sia fortunato ad avere una famiglia così coesa e felice. Sua moglie, Laura Gabrielli, è un’imprenditrice ascolana che gli ha regalato i suoi tre “gioielli”, i figli, Melissa e Giovanni. Chi èè la primogenita ed è una vera e propria amante di Instagram. Il padre, premuroso nella vita e sui social, non ha esitato a postare una foto padre-con una gigantesca torta di compleanno e un messaggio commovente, che ha condiviso per i suoi 15 anni: “Non ereditiamo la terra dai nostri avi, ce la ...