Che goduria l’Anpi cacciato dalle scuole

(Di martedì 19 settembre 2023) La senatrice a vita Liliana Segre a 93 anni non si annoia: adesso è entrata “nell’Advisory Board di Intellettuali in fuga dall’Italia fascista”, progetto di ricerca dell’Università di Firenze per documentare “il prezzo in termini di risorse scientifiche e culturali pagato dall’Italia a seguito delle leggi razziali e, in generale, nel periodo fascista”. In sostanza, al di là della retorica delle “storie di vita in movimento” di quanti lasciarono l’Italia per motivi politici e razziali, trattasi dell’ennesima intrapresa per lucrare, non solo in termini ideologici, dunque di potere, su una aberrazione, nessuno lo discute, ma di ottanta anni fa. Ce n’era bisogno? Per chi l’ha escogitata sì: il progetto riceve finanziamenti dalla Regione Toscana e sostegno, cioè ulteriori fondi, di una pletora di enti italiani ed esteri tra cui The New York Public Library e The Council for At-Risk Academics ...