Charlize Theron si racconta | la carriera | le figlie e il ruolo delle donne

Leggi su vanityfair

(Di martedì 19 settembre 2023) Un Oscar, dueche ha adottato e cresce da sola, il matrimonio che non vuole, la casa di produzione tutta sua, l’ammirazione per le colleghe più giovani («le ragazze di oggi stanno cambiando il mondo») e lo sciopero di Hollywood. E nel dubbio, per prima cosa, procuratevi un cane. Anzi, due