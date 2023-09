Champions | Pioli | al posto di Leao avrei spaccato la porta

(Di martedì 19 settembre 2023) "Iola, ma forsetirato fuori". Stefanocommenta così l'occasione non finalizzata dasottoe conclusa con un tocco di tacco che ha vanificato la buona ...

Curiosità: Stefano Pioli (Parma, 20 ottobre 1965) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico del Milan.

...sugli infortunatiNon va oltre il pareggio il Milan contro il Newcastle all'esordio inLeague. Uno 0 - 0 che non serve a superare in maniera immediata la disfatta nel derby. Stefano(..."Io avrei spaccato la porta, ma forse avrei tirato fuori". Stefanocommenta così l'occasione non finalizzata da Leao sotto porta e conclusa con un tocco di tacco che ha vanificato la buona azione personale. "Ma Rafa credo che piaccia agli amanti del calcio ...

Champions League, Milan-Newcastle 0-0: Pioli parte in salita Adnkronos

Champions League, Milan-Newcastle 0-0: Pioli comincia con un pareggio - Sportmediaset Sport Mediaset

Nella serata che vede il ritorno di Tonali a Milano, sponda rossonera, la squadra di Pioli non riesce ad andare oltre il pari ...Stefano Pioli amareggiato per le tante occasioni sprecate dal Milan nello 0-0 contro il Newcastle all’esordio in Champions League: ...