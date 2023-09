Champions League | Lazio-Atletico Madrid | incredibile Provedel!

(Di martedì 19 settembre 2023) Laevita la sconfitta all’esordio incontro l’grazie a un gol di… IvanIl risultato finale è di 1-1. PRIMO TEMPO ? Esordioper lain. All’Olimpico, per l’occasione, è approdato l’che non è partito fortissimo. Qualche guizzo di Antoine Griezmann ma niente di troppo preoccupante. Il gioco nella prima mezz’ora l’ha fatto la squadra di Maurizio Sarri che, però, al 29? ha preso gol dagli avversari. La rete è stata assegnata a Barrios ma in realtà decisiva è stata la sfortunata deviazione di Kamada: il pallone gli sbatte sulla gamba e cambia totalmente traiettoria, spiazzando Provedel. Qualche ...

