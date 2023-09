Champions League | Lazio-Atletico Madrid 0-1

(Di martedì 19 settembre 2023) Biancocelesti e cochoneros in campo per il Gruppo Ein campo oggi per il match valido per la prima giornata del Gruppo E di. Spagnoli avanti 1-0 dopo il primo tempo. Il match comincia con un ritmo compassato. I biancocelesti gestiscono il possesso di palla alla ricerca di spazi che i colchoneros non concedono. Gli spagnolo mettono il naso fuori dal bunker con un paio di combinazioni innocue Morata-Griezmann, che non arrivano al tiro. Dall’altra parte ci prova Zaccagni, ma Oblak può limitarsi all’ordinaria amministrazione. L’equilibrio salta al 28? per un episodio. Barrios spara da 20 metri, Kamada tocca e spiazza Provedel: 1-0 per l’. La reazione dei capitolini non c’è: laconferma le ...

Curiosità: La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League o semplicemente Champions, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

Le parole del portavoce del Newcastle in occasione degli incidenti per la partita dicontro il Milan Un portatoce del Newcastle ha parlato in riferimento alle condizioni del 58enne che sarebbe stato aggredito da un gruppo di uomini nel centro della città, prima della ...... sulle emozioni provate nel match dicontro il Milan Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, ha parlato a Sky Sport nel post partita del match dicontro il Milan. ...

Non ci sarà Gustaf Lagerbielke in campo con la maglia del Celtic in vista della gara contro la Lazio in programma mercoledì 4 ottobre alle 21.00 e valida per il secondo match ...Dopo la sconfitta in campionato contro la Juventus, la Lazio cercherà di dare una svolta alla sua stagione a partire dalla Champions League. I biancocelesti affrontano l'Atletico Madrid del Cholo… Leg ...