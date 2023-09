Champions League | il calcio italiano si gioca tutto

(Di martedì 19 settembre 2023) Tristemente rassegnato a spiare il grandeeuropeo dal buco della serratura, ilha vissuto la scorsa stagione l’ebrezza del ritorno al passato. Inglesi a parte, i club italiani sono stati i migliori in, Europa e Conference. Non aver portato a casa nemmeno un trofeo, nonostante le tre finali disputate, ha solo leggermente macchiato un quadro capolavoro. Una annata che obbliga ora la Serie A a guardare con occhi diversi l’autunno europeo che comincia. Illudersi di essere veramente tornati leader capaci di portare due semifinaliste insarebbe un errore mortale. Abdicare all’ambizione di recitare un ruolo da protagonisti, però, equivarrebbe ad una resa senza giustificazioni sul piano tecnico. Perché la scorsa stagione ...

Curiosità: La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League o semplicemente Champions, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

Commenta per primo Il Milan debutta nella fase a gironi della2023/24 affrontando gli inglesi del Newcastle . Scavando negli archivi della memoria calcistica, cogliamo l'occasione per scrivere di quando il Milan - durante la Prima guerra ..."Ho sempre saputo che stavamo incontrando una squadra incredibilmente forte, l'Inter è una vera candidata a tornare in finale di", parola di Pep Guardiola, certo che la squadra di Simone Inzaghi possa essere, nuovamente, una seria candidata alla vittoria della competizione. Solo qualche mese fa proprio il suo ...

"Champions, i 10 gironi più difficili di sempre": c'è la Juve due volte Tuttosport

Sei talenti da scoprire in questa nuova Champions League Undici

La Champions League 2023/24 è ufficialmente pronta a prendere il via. Dopo la rovinosa sconfitta nel Derby, il Milan esordirà contro il Newcastle in quello che sarà uno scontro diretto nel gruppo F.Le dichiarazioni del giornalista Carlos Passerini in vista della sfida di Champions League del Milan contro il Newcastle Poche ore e il Milan di Stefano Pioli tornerà in campo a San Siro per la prima ...