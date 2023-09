Champions | la Lazio pareggia all’ultimo secondo con il portiere Provedel | 1-1 con l’Atletico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) Finale pazzesco nella serata didell’Olimpico: unaguerriera trova meritatamente il pareggiocon un colpo di testa del suo, Ivan. ConMadrid finisce 1 a 1. Un punto meritato e lottato dai biancocelesti, beffati da un gol di Barrios su un tiro deviato. Sembrava l’episodio in grado di indirizzare un match equilibrato, nel quale la squadra di Sarri ha messo grinta, coraggio e corsa per giocare alla pari con gli uomini di Simeone. Era mancata solamente la rete del pareggio, che invece è arrivata a recupero scaduto sull’ultimo disperato cross di Luis Alberto:ci ha messo la testa e ha trovato il guizzo che vale quanto una vittoria. In testa al gruppo E ora c’è il Feyenoord, che ha ...