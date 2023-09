Champions | il Milan domina ma spreca tutto | il Newcastle se ne va da San Siro con un punto

(Di martedì 19 settembre 2023) In un girone così,re una gara e portare a casa solo unpotrebbe trasformarsi in un enorme rimpianto. All’esordio inLeague ilnon va oltre lo 0 a 0 contro ildell’ex Tonali. La buona notizia per i rossoneri è la prestazione: dimostra di aver assorbito la pesante sconfitta nel derby e di potersi giocare gli ottavi anche in un girone con dentro Psg e Borussia Dortmund. La brutta notizia è che i bianconeri d’Inghilterra sono parsi tutt’altro che una squadra in forma – i soli 6 punti racimolati in 5 gare di Premier sono lì a confermarlo – ma se ne vanno da Sancon unprezioso, aspettando tempi migliori. La squadra di Pioli invece passerà la nottata a logorarsi nel pentimento per la marea di occasioni gettate al vento. ...

Due infortuni in casanel corso della sfida casalinga contro il Newcastle: il primo ad alzare bandiera bianca è stato Loftus - Cheek al minuto numero 72 per un problema muscolare (al suo posto dentro Musah), mentre ...La reazione dello stadio all'uscita dal campo di Sandro Tonali in- Newcastle. Tutti i dettagli in merito Momenti di grande emozione in- Newcastle diLeague. Al momento della sostituzione di Sandro Tonali, tutto San Siro ha applaudito e ha dedicato tanti cori all'ex centrocampista rossonero. Tonali ha ricambiato ...

È in corso la sfida tra Milan e Newcastle, valevole per la prima giornata di Champions League. Al minuto 34 Leao si è divorato un gol clamoroso, con i tifosi rossoneri infuriati.Il Milan non va oltre lo 0-0 a San Siro contro il Newcastle nel primo match della fase a gironi della Champions League 2023-2024: i rossoneri creano tantissime palle gol ma pagano a caro prezzo gli ...