Champions | Howe | questi punti in trasferta sono importanti

(Di martedì 19 settembre 2023) "Dobbiamo qualificarci e conquistare il passaggio del turno: non so quantisaranno necessari, mainsicuramente". Lo dice Eddie, allenatore del Newcastle ...

Curiosità: Edward John Frank Howe, detto Eddie Howe (Amersham, 29 novembre 1977), è un allenatore di calcio ed ex calciatore inglese, di ruolo difensore.

Lo dice Eddie, allenatore del Newcastle che ha appena strappato un pareggio per 0 - 0 a San Siro contro il Milan, nella prima partita del girone di. "Tonali Ha fatto una buona partita,...Commenta per primo Eddie, allenatore del Newcastle , ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro il Milan : ...- 'L'atmosfera era parecchio ostile , non potevamo ...

