Champions | Garcia per il riscatto | i bookie spingono il '2' del Napoli a Braga | il rilancio di Kvara vale 2 | 85

(Di martedì 19 settembre 2023) Primo appuntamento europeo per il, chiamato a dimenticare le difficoltà di inizio campionato e a rilanciarsi nella competizione...

Curiosità: Rudi José Garcia (Nemours, 20 febbraio 1964) è un allenatore di calcio ed ex calciatore francese, tecnico del Napoli.

"Guardate cosa è successo alla squadra che abbiamo battuto lo scorso anno in finale di: ... che sembra faticare ad assimilare il cambio di guida tecnica, con Rudialla disperata ...Potrebbe essere la gara diLeague contro il Braga quella dell'esordio di Natan , difensore brasiliano arrivato al Napoli in estate. Finora Rudiha preferito tenerlo in panchina, così da dargli il tempo ...

Il Napoli si prepara all’esordio in Champions League contro il Braga e, scrive Il Mattino, Rudi Garcia sta pensando a scelte decisamente inaspettate: “In ogni caso, sarà il vecchio Napoli a giocare la ...Garcia ha motivato il pari col Genoa parlando di gare sempre difficili prima della Champions perché mancano motivazioni.