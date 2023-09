Champions 2023 24 - Diretta Mediaset Infinity 1a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

(Di martedì 19 settembre 2023) La UefaLeague/24 sta per iniziare, eha pianificato una copertura dettagliata delle partite. Il primo match in programma è "Lazio-Atletico Madrid," che verrà trasmesso inin chiaro su Canale 5 e in streaming su sport.it e su. La partita si terrà martedì 19 settembre alle ore 21:00. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari, con il commento tecnico di Roberto Cravero. Su, ci sarà una prepartita condotta da Benedetta...

Curiosità: La UEFA Champions League 2022-2023 è stata la 68ª edizione (la 31ª con la forma attuale) della Champions League, organizzata dall'UEFA. Il torneo è iniziato il 21 giugno 2022 e si è concluso il 10 giugno 2023 con la finale allo Stadio olimpico Atatürk di Istanbul, in Turchia. Il Real Madrid era campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.

I rossoneri adotteranno uno speciale font dedicato sulle maglie da indossare nelle notti europee per celebrare il 20° anniversario della vittoria della sesta. I numeri, come quelli del 2003, saranno forati e i caratteri saranno di colore bianco, diversi da quelli neri utilizzati in campionato. È la prima volta che un club italiano utilizza un ...MILANO - C'è grande attesa tra i tifosi del Newcastle per il loro ritorno inLeague venti anni dopo l'ultima volta. Il debutto è quello da brividi: a San Siro contro il Milan . Tanti supporters dei Magpies sono arrivati a Milano in queste ore e la loro presenza non è ...

(Adnkronos) – Torna oggi, 19 settembre 2023, la Champions League. Ad inaugurare la prima giornata della fase a gironi saranno Milan e Lazio. I rossoneri affronteranno a San Siro alle 18.45 il Newcastl ...Alle spalle c'è il pareggio deludente a Marassi contro il Genoa, però allo stesso tempo bisogna subito guarda avanti perché domani si scenderà in campo in Portogallo per la prima sfida di Champions ...