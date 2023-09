CdS – Tonali svela un retroscena sul suo addio al Milan | “C’è stato un processo”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 19 settembre 2023) 2023-09-19 11:06:05 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere:O – Sarà il grande ex di giornata, per forza di cose il più atteso. Sandro, dopo l’in estate dalper trasferirsi al Newcastle, torna già a San Siro da avversario. E nella conferenza stampa della vigilia del match di Champions League, il centrocampista dei Magpies è tornato a parlare del suo trasferimento in Inghilterra: “Difficile che un giocatore al giorno d’oggi chieda il trasferimento in una precisa squadra. Il calcio di oggi determina poco la voglia di fare determinare cose. Al giorno d’oggi credo che sia impossibile che un giocatore prenda e decida di andare al Real Madrid o al Barcellona. Ci sono mille motivi, mille giorni prima di fare queste cose“.e l’al ...