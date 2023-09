Caterina Balivo tensione e disagio in studio | nuovo attacco agli autori

Leggi su donnapop

(Di martedì 19 settembre 2023)aveva già detto che non amava e non era amata dal suoteam di lavoro e non perde occasione per confermarlo e ricordarlo al pubblico a casa e ai diretti interessati. Nel mirino della conduttrice, durante la puntata de La volta buona in onda lunedì 18 settembre, sempre i ”non amati”del programma. Nel...