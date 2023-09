Castel Gandolfo – Si finge avvocato per truffare anziana | Arrestato

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023) I Carabinieri della Stazione Ville Pontificie e dell’Aliquota Operativa della Compagnia dihannoin flagranza un 30enne, gravemente indiziato del reato di estorsione aggravata in concorso ai danni un’donna del posto. La mattina del 15 settembre scorso, una 78enne, si è recata nella caserma Carabinieri “Ville Pontificie” spaventata per aver ricevuto una strana telefonata da un uomo che, dopo essersi qualificato quale Carabiniere in servizio a, le comunicava che il proprio figlio era stato coinvolto in un sinistro stradale, dove era stata investita una bambina e che, per evitare il suo arresto, le intimava di consegnare 3.000 euro in contanti ad unche, di lì a poco, l’avrebbe raggiunta a casa. Acquisita la ...