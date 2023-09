Casoria | 16enne reagisce a un tentativo di rapina | accoltellato tre volte

Curiosità: L'alfabeto italiano è l'insieme delle lettere usate nel sistema di scrittura alfabetico utilizzato per trascrivere i fonemi propri della lingua italiana. È composto da 21 lettere. Nella pratica sono utilizzate anche altre 5 lettere (lettere straniere), per parole di derivazione per lo più straniera o latina; per l'insieme di tutte le 26 lettere si usa invece il termine alfabeto latino. In passato la lettera J (i lunga) faceva parte dell'alfabeto italiano, ma oggi è usata solo in alcuni nomi, cognomi e toponimi.

Casoria, 16enne ferito a coltellate nel parcheggio del centro commerciale ilmattino.it

Casoria, 16enne accoltellato nel parcheggio del centro commerciale: «Volevano portarmi via lo scooter» Corriere della Sera

Colpito all'addome tre volte con un oggetto contundente per aver tentato di resistere al furto del suo scooter. È quanto accaduto ieri sera in via Stradale Sannitica, dove i ...Accoltellato all’addome per aver resistito a un tentativo di rapina. La vittima trasferita all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore.