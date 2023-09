Caso Meredith | Amanda Knox chiede la revoca della condanna per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba

(Di martedì 19 settembre 2023)ha chiesto l’annullamentodefinitiva a tre anni di reclusione perneidi, nell’ambito del processo per l’omicidio diKercher per il quale lei e Raffaele Sollecito sono stati assolti. La cittadina statunitense ha presentato ricorso in Cassazione sulla base di uno degli articoli introdotti dalla riforma Cartabia e dopo che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto la violazione dei suoi diritti nel corso dell’indagine. Ad assisterenell’iter giudiziario sono i suoi storici legali Carlo Dalla Vedova e Luca Luparia Donati. Il ricorso sarà esaminato dai supremi giudici a inizio ottobre e sono tre i possibili esiti: il respingimento del ...

Curiosità: L'omicidio di Meredith Kercher, noto anche come delitto di Perugia o delitto di Via della Pergola, è un omicidio commesso a Perugia la sera del 1º novembre 2007.

La studentessa americana, nota per il delitto di Perugia, si è appellata così alla Corte di Cassazione. Kercher chiede che le venga annullata la condanna per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. Chi è Patrick Lumumba Al tempo dell'omicidio di Meredith Kercher, Patrick Lumumba - di origini ...

Amanda Knox chiede l'annullamento della condanna per calunnia: aveva accusato Patrick Lumumba per il delitto di Perugia. La 36enne di Seattle, assolta dall'accusa di omicidio, fa ricorso in Cassazione. Ma il titolare del bar dove l'americana lavorava, risultato poi estraneo ai fatti, si oppone all'istanza