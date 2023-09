Caso Hermoso | governo spagnolo alla Federcalcio | “Non punire le giocatrici che rifiutano la convocazione”

Leggi su sportface

(Di martedì 19 settembre 2023) Ilchiederàdi nonleche intendono rifiutare lain Nazionale. E’ questa in sintesi la mediazione dell’esecutivo in vista della riunione in programma stasera a Valenza tra il sottosegretario allo sport Victor Franco e legià convocate dCt Montse Tomè. SportFace.