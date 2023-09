Casellati | “Semplificare porta un risparmio per cittadini e imprese di €253 miliardi L’Europa fa lo stesso”

(Di martedì 19 settembre 2023) Oggi a Roma, al Tempio di Adriano, “Le buone leggi,per far ripartire l’Italia”, incontro promosso dal Ministro. Maria Elisabetta Alberti, Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, ha dichiarato al Giornale d’Italia: “Guardi ho avuto una g

Casellati: "Il premierato è la riforma delle riforme. Il Colle resta garante dell'unità" RaiNews

Semplificazione, Casellati: "In questo modo risposte chiare e ... Il Sole 24 ORE

Solo nell’ultimo periodo il dipartimento ha messo in conto un esborso di poco inferiore ai 70mila euro per fare quello che a molti è sembrato un po’ di promozione del governo, a spese pubbliche. In ca ..."Passaggi inutili che pesano sulla vita dei cittadini come uno stalker", dice Casellati. Sfrondare, semplificare: è l’altro obiettivo che si pone. "Di fatto – chiosa – sono un convitato di pietra che ...