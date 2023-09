Casellati | “Premierato necessario | il Colle sarà garante dell’unità Il testo sul tavolo di Meloni”

(Di martedì 19 settembre 2023) Quella sul“è la riforma delle riforme, perché nessuna delle priorità del Paese potrà realizzarsi se non c’è un governo stabile”. Lo ha detto la ministra delle Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti, all’iniziativa “Le buone leggi, semplificare per far ripartire l’Italia” organizzata dal suo ministero al Tempio di Adriano a Roma. “Sono quarant’anni che se ne parla, da parte del centrodestra e del centrosinistra, il che evidenzia l’unanime consapevolezza che il parlamentarismo non ha garantito la stabilità. In 75 anni ci sono stati 68 governi, come si fa ad essere credibili a livello internazionale se c’è un interlocutore che cambia continuamente?”, incalza l’esponente di Forza Italia. Per questo, afferma, riformare la costituzione “è ormai una necessità“: ildel ddl “è sul...

Quella sulla forma di governo (il) "è la riforma delle riforme, non solo del centrodestra ma del paese". Lo ha detto la ministra Maria Elisabetta Alberti

