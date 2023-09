Caro voli | Urso | più poteri ad authority per concorrenza e trasparenza

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 19 settembre 2023) Sul tetto al"abbiamo proposto una revisione della normativa" e "abbiamo dato piùalle autorità competenti, Antitrust e Autorità trasporti, per creare le condizioni i mercato più competitive e trasparenti e tutelare al meglio gli utenti".Lo ha spiegato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo. "Qualcuno aveva erroneamente interpretato quella indicazione come un tetto alla tariffa, non è così ovviamente", ha aggiunto il numero uno del Mimit, secondo cui con la revisione della normativa "l'obiettivo che ci prefiggevamo è maggiormente efficace".