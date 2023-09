Caro voli | Ryanair vince il primo round | il Governo cambia la norma sul tetto ai prezzi

(Di martedì 19 settembre 2023) Nel braccio di ferro tra compagnie aeree,in testa, esulvincono le prime. Almeno per ora. L'Esecutivo ha presentato un emendamento al decreto Asset (in discussione al Senato) riscrivendo lapensata all'inizio di agosto per contrastare i rincari dei biglietti...

Il Governo sta mettendo a punto un emendamento al Dl asset che riscrive interamente l'articolo 1 del provvedimento sul ''. Tra le novita' della proposta, ancora non formalizzata in Senato, c'e' la eliminazione del riferimento al prezzo massimo attualmente contenuto nell'articolo 1, come spiega la relazione ...Inoltre, con l'emendamento si affida all'Authority per la concorrenza il potere, a valle di una indagine conoscitiva, di imporre, ove emergano fattori distorsivi nel mercato dei, misure strutturali o comportamentali che elimino tale distorsione. L'emendamento prevede un incremento della pianta organica dell'Antitrust con la relativa copertura derivante dall'incremento ...

La norma sul caro voli è stata modificata dal governo, che in un emendamento al dl asset ha eliminato il tetto ai prezzi (200% del costo medio). Per limitare l'utilizzo degli algoritmi vengono invece ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Dl asset, governo riscrive norma caro-voli: salta tetto a prezzi, più poteri all’Antitrust ...