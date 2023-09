Caro libri | Amorese FdI | quella contro l’aumento dei testi scolastici è una battaglia storica della destra

(Di martedì 19 settembre 2023) Quasi 700 euro, per la precisione 695 euro: secondo le stime di Federconsumatori è questa la cifra che le famiglie spenderanno per mandare un figlio al liceo. Il calcolo, infatti, include il costo standard dei volumi richiesti dalle scuole, più quattro dizionari. Se, poi, aggiungiamo il resto del corredo scolastico – che include zaino, astuccio, materiale di consumo vario – si possono tranquillamente raggiungere i 1.300 euro. L’Aie si difende: aumenti deial di sotto dell’inflazione L’Associazione Italiana Editori (AIE) si difende dalle accuse sostenendo che “La crescita del prezzo dei– si legge in una nota AIE – anche nel 2023 si mantiene sotto l’inflazione: per iscuola secondaria di primo grado è pari al 3,04%, per quelliscuola ...

Curiosità: Il libro di testo è un particolare libro usato per fini didattici all'interno delle scuole e delle università.

Il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli è intervenuto al Tg3 per parlare dei temi attuali della scuola. Tra gli argomenti toccati i divari territoriali, il, le assunzioni dei docenti e le risorse per la scuola: 'La priorità è garantire a tutti gli studenti pari opportunità . Sappiamo dalle rilevazioni Invalsi, Ocse Pisa e quant'altro che ...fisici sono importanti per l'apprendimento'. VEDI ANCHEscuola, aumenta il costo per le famiglie: 100 euro in più a studente Il piano del ministro per la Scuola Solo l'anno scorso l'...

La nostra proposta contro il caro libri Azione

Inizio scuola, Giannelli: "Contro il precariato assunzione diretta delle scuole. Caro libri Editoria elettronica costerebbe meno" - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli è intervenuto al Tg3 per parlare dei temi attuali della scuola. Tra gli argomenti toccati i divari territoriali, il caro libri, le ...Sinistra (Commenti) Le stesse persone che per anni hanno criticato il Pd perchè troppo partito delle Ztl, ora lo criticano perché «troppo di sinistra». Una stravaganza insopportabile. Di Nicola Zingar ...