Caro benzina | Urso | Presto un provvedimento per aiutare i ceti meno abbienti

(Di martedì 19 settembre 2023) Sui prezzi in aumento dei carburanti il governo ha intenzione di intervenire aiutando solo le famiglie più povere. "Nel prossimo, che stiamo realizzando con la collaborazione di tutti i ministri competenti, predisporremo delle misure per supportare i, coloro che ne hanno davvero bisogno", ha detto al Foglio il ministro delle Imprese Adolfo. Della misura non si conoscono altri dettagli, mentre pare ormai accantonata l'ipotesi di attivare l'accisa mobile, cioè il taglio orizzontale dell'accisa previsto dal decreto Carburanti approvato a gennaio. Nella settimana dall'11 al 17 settembre, secondo i dati pubblicati oggi dall'Osservatorio carburanti del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, il prezzo dellaè aumentato a 1,997 ...

Curiosità: La benzina è un liquido altamente infiammabile, trasparente, di colore giallo chiarissimo, oleoso e dall'odore acuto, ottenuto dalla distillazione del petrolio grezzo a temperature comprese fra i 35 e i 215 °C. Di un litro di petrolio, solo il 10% diventa benzina dopo la prima semplice distillazione. Utilizzando le frazioni più pesanti (gasolio pesante e residui di distillazione) si possono ottenere molecole più piccole adatte a essere usate come benzina, grazie a un trattamento detto cracking catalitico, attraverso il quale gli idrocarburi di maggior peso molecolare vengono frammentati in presenza di un catalizzatore.

