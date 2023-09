Caro affitti | sgomberato a Milano l’ex cinema occupato dagli studenti | “Atteggiamento inaccettabile di fronte al problema alloggi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023)Splendor,dadel movimento Tende in piazza è statomartedì mattina dalla polizia. Agenti di polizia in assetto antisommossa hannogliche avevanolo stabile in protesta contro il. “Siamo stati svegliati come nei film, con la torcia in faccia. Anche in maniera violenta e intrusiva – racconta Giano Di Stefano – ci è stato proibito di filmare e di avere contatti con l’esterno. Ci hanno consigliato di non tenerlo in mano o sarebbe stato sequestrato. Così lo abbiamo messo via”. “Ci sembra una dichiarazione d’intenti da parte delle istituzioni dialletiche che abbiamo sollevato – prosegue – La ...