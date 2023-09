Carburanti | prezzi benzina | oggi stop ai rialzi

(Di martedì 19 settembre 2023) Roma, 19 sett. (Adnkronos) - Al secondo deciso ribasso delle quotazioni dei prodotti raffinati si fermanodeideialla pompa, con lain self service sopra i 2 euro/litro in media nazionale e il gasolio al picco del 2023. Al netto dello sconto sull'accisa allora in vigore, il prezzo dellaè ai massimi dal 16 settembre 2022, quello del gasolio dal 12 dicembre. Considerando invece il taglio dell'accisa,così non si vedevano da metà luglio 2022. Brent sempre sui 94 dollari. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila ...

Curiosità: Per accisa, in scienza delle finanze si intende una imposta sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo applicata sulla quantità del prodotto, invece che sul suo prezzo (come invece avviene con l'IVA). Inoltre l'accisa è applicata una sola volta (alla fabbricazione o alla vendita), mentre l'IVA viene applicata ad ogni passaggio di mano del bene. Nella maggioranza dei paesi del mondo il prezzo dei carburanti è gravato da accisa, in particolare nei paesi non produttori.

