Caos Spagna | Hermoso | “La Federazione cerca di intimidirci”

Curiosità: La Spagna (in spagnolo España; in basco Espainia; in catalano Espanya; in galiziano: España), il cui nome ufficiale è Regno di Spagna (in spagnolo Reino de España; in basco Espainiako Erresuma; in catalano Regne d'Espanya; in galiziano: Reino de España), è uno Stato sovrano, membro dell'Unione europea dal 1986. Monarchia costituzionale, la Spagna si trova all'estremità occidentale dell'Europa e occupa buona parte della superficie della penisola iberica. Ha una superficie di 505941 km² e nel 2020 contava 47 431 256 abitanti. Confina a nord-est con la Francia (da cui è separata dalla catena dei Pirenei) e Andorra, a sud con il possedimento britannico di Gibilterra, a ovest con il Portogallo e, tramite le sue exclave di Ceuta e Melilla, con il Marocco. È inoltre bagnata a nord dall'oceano Atlantico e a sud dal mar Mediterraneo.

Caos Spagna femminile, Hermoso: "La Federazione cerca di intimidirci e dividerci" TUTTO mercato WEB

La Spagna si rifiuta di giocare! Le giocatrici annunciano la ... Eurosport IT

Nuovo comunicato nella notte delle nazionali che rifiutano la convocazione e chiedono altre teste dopo quella dell'ex presidente. Se non si presentato in ritiro saranno squalificate, ma hanno l'appogg ...Jenni Hermoso ha appoggiato la scelta delle compagne di squadra, che hanno deciso di non rispondere alla convocazione di Montse Tomé ...