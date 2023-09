Canoa slalom | Mondiali 2023 | la prima medaglia azzurra è della canadese a squadre maschile!

(Di martedì 19 settembre 2023) Arriva subito unaper l’Italia aididi scena nelle acque di Lee Valley, in Inghilterra. Lagiornata è stata dedicata alle prove a, con i primi quattro titoli iridati assegnati. Bel terzo posto per Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi e Paolo Ceccon nellamaschile a. Prova accorta e senza errori per loro, che rimangono avanti a Slovenia e Slovacchia grazie ad un ottimo ultimo settore, chiudendo alle spalle di Francia, campione con Nicolas Gestin, Jules Bernardet e Lucas Roisin in 99.17, e Gran Bretagna, con Adam Burgess, Ryan Westley e James Kettle beffati di soli tre centesimi. Beffa invece nel kayak maschile, dove Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Marcello Beda chiudono al quarto ...

Curiosità: La canoa slalom è una disciplina sportiva olimpica, all'interno dello sport della canoa/kayak, in cui l'obiettivo è completare, senza errori e nel più breve tempo possibile, un percorso tracciato su acque vive con passaggi obbligati e contrassegnati da porte.

