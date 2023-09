Canada – India | scontro frontale | cosa c’è dietro le gravissime accuse di Trudeau

(Di martedì 19 settembre 2023) Roma, 19 sett – Scintille tra. Justinha accusato il governo di Nuova Delhi di essere implicato nell’uccisione di uno dei principali leader della comunità sikh canadese, Hardeep Singh Nijjar.: “Collegamento tra agenti del governo dell’e l’uccisione di un cittadino canadese” Un’accusa piuttosto pesante, che il premier canadese ha lanciato durante un intervento in parlamento: “Le agenzie di sicurezza canadesi stanno investigando attivamente sucredibili secondo cui ci sarebbe un collegamento tra agenti del governo dell’e l’uccisione di un cittadino canadese”. Il riferimento è a Niijar, morto il 18 giugno di quest’anno dopo un agguato con armi da fuoco a Surrey, nella provincia canadese della Columbia Britannica. ...

... ha affermato Trudeau in Parlamento, aggiungendo che ilfarà pressione sull'affinché cooperi nelle indagini. Resta alta la tensione tra Nuova Delhi e Ottawa dopo l'uccisione di un ..., 'assurde accusesu assassinio di leader sikh' Immediata la reazione dell'che poche ore dopo ha annunciato di aver ordinato a un alto diplomatico canadese di lasciare il Paese. La ...

