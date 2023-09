Campionato Primavera 1 | 3ª giornata | risultati e classifica Inter seconda

(Di martedì 19 settembre 2023) L’è tornata alla vittoria in maniera netta contro la Fiorentina per 3-1. Lasorride ai nerazzurri che occupano i primi posti, di seguito quella completa con idelle altre partite del weekend. Lecce-Lazio 0-0 Sassuolo-Milan 0-2 Atalanta-Cagliari 4-1-Fiorentina 3-1 Genoa-Verona 3-0 Monza-Torino 2-2 Bologna-Sampdoria 1-2 Roma-Frosinone 3-2 Juventus-Empoli 2-31 –Milan 97 Empoli 6 Sampdoria 6 Juventus 6 Atalanta 6 Roma 6 Torino 5 Monza 4 Sassuolo 4 Genoa 4 Lazio 4 Verona 3 Bologna 3 Fiorentina 1 Cagliari 1 Lecce 1 Frosinone 0 PROSSIMO TURNO QUARTAMonza-Genoa venerdì 22 settembre ore 16 Verona-Bologna venerdì 22 settembre ...

Curiosità: Il Campionato Primavera 1, ufficialmente noto come Campionato Primavera 1 TIM per ragioni di sponsorizzazione, è la più importante competizione giovanile del calcio italiano. Viene organizzata e gestita dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, prevedendo la partecipazione delle più forti formazioni giovanili italiane Under-19. Dal 2006 il trofeo del campionato è intitolato alla memoria di Giacinto Facchetti.

Curiosità: Il Campionato Primavera 1, ufficialmente noto come Campionato Primavera 1 TIM per ragioni di sponsorizzazione, è la più importante competizione giovanile del calcio italiano. Viene organizzata e gestita dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, prevedendo la partecipazione delle più forti formazioni giovanili italiane Under-19. Dal 2006 il trofeo del campionato è intitolato alla memoria di Giacinto Facchetti.

La Lega Serie A, grazie alla recente apertura dell’ufficio ad Abu Dhabi, ha lanciato con il proprio broadcaster di Middle East e North Africa, STARZPLAY, in collaborazione ...Proseguono gli allenamenti in vista della partita di venerdì sera con il Palermo: organico diviso in due gruppi e partitella per chi non ha giocato sabato Secondo giorno di allenamento in vista della ...