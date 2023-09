Camminata rosa | i ringraziamenti di “The Power of Pink”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAnche quest’anno è calato il sipario sullaed anche quest’anno è stata una grande manifestazione ricca di emozioni e riflessioni, possibile grazie all’intervento e al supporto di tutti coloro che vi hanno partecipato. Giunta alla Nona edizione, la, prosegue nell’obiettivo primario e fondamentale di sensibilizzare all’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta al tumore al seno. Per questo, veder crescere il numero di partecipanti, di anno in anno, ci rende felici e pienamente soddisfatti dell’operato che le associazioni Amdos, Amos e Noi in, guidate dal senologo e primario della Breast Unit dell’ospedale “Moscati” di Avellino, portano avanti sul territorio provinciale e non solo, allestendo gli ambulatori gratuiti ...