Cambio al vertice per Evoca | Jochen Fabritius è il nuovo Ceo

(Di martedì 19 settembre 2023) Valbrembo.Group, una delle aziende leader a livello mondiale nella produzione di macchine da caffe? professionali, annuncia tre cambiamenti nel consiglio di amministrazione dell’azienda, che sono operativi con effetto immediato. Andrea Zocchi, dopo aver ricoperto un ruolo di primo piano all’interno dell’azienda per oltre 20 anni, inizialmente come Chief Financial Officer e successivamente come Chief Executive Officer, ha deciso di dimettersi dalla carica di CEO, rimanendo membro del Consiglio di Amministrazione. Durante questo periodo, ha guidato con successo il Gruppo nella sua trasformazione in leader mondiale nella produzione di macchine da caffe? professionali, con sette acquisizioni effettuate dal 2017. Zocchi ha inoltre guidato l’azienda attraverso la crisi del COVID- 19, stabilizzando le operazioni aziendali e portando a termine una necessaria e riuscita ...