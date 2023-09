Calvaruso Aisf | ' aumentano opzioni per colangite biliare primitiva'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - “Per anni abbiamo trattato la(Pbc) soltanto con l'acido ursodesossicolico (Udca) che continua a essere il farmaco di prima linea. Tuttavia, da oltre due anni abbiamo a disposizione un farmaco di seconda linea che è l'acido obeticolico che ci ha consentito di ottenere una risposta in quella percentuale di pazienti che non riuscivamo a trattare soltanto col primo farmaco. Inoltre, sono in corso diversi studi promettenti anche sull'utilizzo della classe di farmaci ‘fibrati', per cui a breve avremo la possibilità di gestire al meglio anche quei pazienti che non rispondono ai farmaci di prima linea”. Così all'Adnkronos Salute Vincenza, segretario nazionale dell'Associazione italiana per lo studio del fegato (), oggi a margine ...