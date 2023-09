Calhanoglu fuori per precauzione In Real Sociedad-Inter tre in ballottaggio – Sky

(Di martedì 19 settembre 2023)salta la prima sfida valida per i gironi di UEFA Champions League contro la, a causa di un piccolo problema fisico che non preoccupa particolarmente Simone Inzaghi e il suo staff. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono tre i giocatori inper una maglia da titolare. NON PREOCCUPA – Hakansalteràa causa di un affaticamento muscolare. Lo staff medico nerazzurro ha preferito non rischiare il calciatore che resterà dunque ad Appiano Gentile per provare a recuperare già dalla prossima sfida contro l’Empoli in campionato. Per l’esordio in Champions League mister Simone Inzaghi dovrà correre ai ripari, con ben tre carte a disposizione per cercare di sostituire al meglio il ...

Curiosità: Federico Dimarco (Milano, 10 novembre 1997) è un calciatore italiano, difensore o centrocampista dell'Inter e della nazionale italiana.

Problemi per Inzaghi e per l'Inter alla vigilia del debutto in Champions:causaper infortunio, ecco come staDomani sera alle 21 l'Inter, finalista uscente di Champions League, inizierà il suo percorso da San Sebastian e dalla trasferta in casa della Real ...... l'ex Sassuolo e e Monza è comunquedalla lista Champions. Real Sociedad - Inter, le ... La probabile formazione dell'Inter: Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella,, ...

Inter, si ferma anche Calhanoglu: il turco e Cuadrado non partono ... Quotidiano Sportivo

Tegola Inter in Champions, UFFICIALE: Inzaghi perde Calhanoglu CalcioMercato.it

L’assenza di Calhanoglu con la Real Sociedad rilancia Asllani tra i potenziali titolari. Risulta quindi utile che l’albanese abbia già qualche minuto nelle gambe. POTENZIALE SOSTITUTO – Calhanoglu sar ...Problemi per Inzaghi e per l’Inter alla vigilia del debutto in Champions: fuori causa Calhanoglu per infortunio, ecco come sta Domani sera alle 21 l’Inter, finalista uscente di… Leggi ...