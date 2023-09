Calendario Mondiali lotta 2023 oggi | orari 19 settembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023) Dopo la prematura eliminazione di tutti i liberisti azzurri, c’è grande attesa in vista della quarta giornata dei Campionatidi, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado e valevole come primo evento di qualificazione a cinque cerchi per i Giochi di Parigi 2024. L’Italia vuole voltare pagina con il settore femminile e schiera tre atlete a caccia del pass olimpico. Emanuela Liuzzi (50 kg), Aurora Russo (57 kg) ed Enrica Rinaldi (76 kg) cominceranno il loro percorso nella rassegna iridata dai primi turni eliminatori, con l’obiettivo di fare più strada possibile e ottenere perlomeno il ripescaggio. Ricordiamo che le prime cinque classificate di ogni categoria di peso conquistano la quota non nominale per Parigi. Tutti i combattimenti del day-4 saranno visibili in direttaa ...