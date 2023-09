Curiosità: Ecco noi per esempio... è un film italiano del 1977 diretto da Sergio Corbucci.

... come è giusto accada a quelli dedicati a un tema sempree sempre nuovo. Perché la privacy ... Alle 15, "AI e cybersecutity", con l'intervento di Prisca Quadroni Renella , mentre alle 16.30...Le previsioni meteo di Giorgio Bartolini del consorzio Lamma: due perturbazioni faranno abbassare le temperature

Caldo, ecco il picco: oggi punte di 37 gradi. Poi il calo termico (e nel weekend arrivano i temporali) ilgazzettino.it

Settimana con forti temporali e caldo anomalo: ecco cosa ci aspetta Dire

Caldo anomalo, dunque. Tuttavia ... africana che non ne vuole proprio sapere di ritirarsi verso latitudini più consone alle sue origini. Ecco perché l'Italia è sostanzialmente divisa in due, con il ...Colpo di coda per la frutta estiva che complice il caldo ben sopra i trenta gradi è sempre richiesta nonostante in alcuni mercati siano già arrivate le castagne. Frutto simbolo dell’autunno. Sugli ort ...