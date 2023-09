Calcio | Zanetti elogia Thuram | ' sta facendo un grande inizio di campionato'

(Di martedì 19 settembre 2023) Roma, 19 set. - (Adnkronos) - Dalla Champions League a Luciano Spalletti, passando per i nuovi acquisti del. Javierfa il punto sull'della nuova stagione di, a poche ore dal debutto delle squadre italiane nella massima competizione europea. "I gironi sono tutti equilibrati e complicati nello stesso tempo", dice l'ex leggenda nerazzurra in un'intervista al portale Planetwin365.news. "La Champions è una competizione fatta anche di dettagli e che richiede un ottimo stato di forma quando si scende in campo. Le quattro squadre italiane hanno dimostrato di essere competitive e mi auguro che possano tutte andare avanti nel percorso". Per quanto riguarda ilnon ha dubbi su chi potrebbe fare la differenza: "Mi ha colpito molto ...

Curiosità: Javier Adelmar Zanetti ([xa'ßje adel'mar sa'neti]; Dock Sud, 10 agosto 1973) è un dirigente sportivo ed ex calciatore argentino, di ruolo difensore o centrocampista, vicepresidente dell'Inter.

