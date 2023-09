Calcio | Inter | Cuadrado salta la Real Sociedad | infiammazione a un tendine

(Di martedì 19 settembre 2023) Milano, 19 set. - (Adnkronos) - Non ci sarà Juan Manuelfra i convocati dell'per la prima trasferta stagionale in Champions League sul campo della. L'esterno colombiano soffre di un'aldel ginocchio che gli impedisce di allenarsi con continuità. Il problema è sorto la scorsa settimana durante la trasferta con la nazionale in Colombia ed è riemerso nelle ultime ore dopo che il giocatore era andato regolarmente in panchina nel derby di sabato scorso. Le sue condizioni andranno monitorare di giorno in giorno per capire quando potrà tornare a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi.

Curiosità: Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano.

Da Istanbul a San Sebastiàn. Tre mesi e qualche giorno dopo la sconfitta in finale, si apre un nuovo capitolo in Champions League per l', finalista in carica e vicinissima a conquistare il titolo lo scorso anno. Inzaghi, costretto ad arrendersi solo al Manchester City di Guardiola, ricomincerà il suo cammino europeo dai Paesi ...L'ultima è la terza maglia dell', di colore arancione e presentata ufficialmente in un evento della Settimana della Moda di Milano. A seguire, in ordine alfabetico, tutte le altre maglie già ...

