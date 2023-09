Calcio femminile | il nuovo corso dell’Italia inizia con tanti dubbi | Soncin una scommessa | girone di Nations League proibitivo

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023) Venerdì 22 settembre a San Gallo (Svizzera) inizierà l’avventura sulla panchina della Nazionale italiana didi Andrea. Dopo il fallimentare risultato ai Mondiali 2023 in Australia e in Nuova Zelanda, con l’eliminazione al primo turno e l’uscita di scena della CT Milena Bertolini non senza polemiche, si darà il via a una nuova avventura e sarà decisamente in salita. Le azzurre, infatti, affronteranno la Svizzera nel primo match delD della nuova. Una competizione che metterà in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi e la partecipazione agli Europei 2025 sempre in territorio elvetico. Una competizione suddivisa in tre leghe in base alla posizione del ranking UEFA, con il meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni, per le ...