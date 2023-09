Calcio | Champions League | manita del Barcellona al Royal Antwerp | bene PSG e Manchester City

(Di martedì 19 settembre 2023) La UEFAè ufficialmente tornata in azione. La massima competizione europea per club, nella giornata di oggi, ha visto esordire 16 delle 32 squadre che prendono parte alla manifestazione. E già dal primo turno non sono mancate le emozioni, i gol e soprattutto le stelle in campo. In attesa degli altri otto match di domani che vedranno impegnate le restanti squadre, ecco di seguito i racconti delle varie sfide odierne.: I RACCONTI DELLE GARE Partiamo dalle sfide delle 18.45. Se il Milan di Stefano Pioli ha pareggiato per 0-0 contro il Newcastle non riuscendo a regalare una gioia ai propri tifosi, allo stesso orario, Young Boys e RB Lipsia hanno messo in scena un vero e proprio spettacolo. L’incontro tra gli svizzeri e i tedeschi è terminato con il risultato di ...

Curiosità: La UEFA Champions League 2023-2024 è la 69ª edizione (la 32ª con la forma attuale) della Champions League, organizzata dall'UEFA. Il torneo è iniziato il 27 giugno 2023 e si concluderà il 1º giugno 2024 con la finale allo stadio di Wembley di Londra, in Inghilterra. Il Manchester City è campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.

