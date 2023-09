Calcio | Champions League | il Newcastle di Tonali blocca il Milan sullo 0-0 all’esordio

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023) Nel tardo pomeriggio di oggi ildi Stefano Pioli ha ufficialmente esordito nella UEFA2023/2024 ed ha affrontato il. La squadra dell’ex Sandrohato i rossoneri0-0 nel corso della prima giornata del Gruppo F. Una partita a larghi tratti dominata dalche, però, non è realmente mai riuscito a pungere in maniera letale i Magpies. La prossima sfida inper i Diavoli è prevista per mercoledì 4 ottobre contro il Borussia Dortmund. Nel frattempo ecco di seguito la cronaca del match odierno.: IL RACCONTO DIIL PRIMO TEMPO Il primo tiro da parte del ...