Calcio | Champions Inter | Calhanoglu salta la gara con la Real Sociedad

(Di martedì 19 settembre 2023) Il centrocampista indisponibile per un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra. MILANO - Simone Inzaghi dovrà rinunciare ad Hakannel match di domani a San Sebastian, contro la, valido per la prima giornata della fase a gironi diLeague. Il centrocampista

Curiosità: La UEFA Champions League 2023-2024 è la 69ª edizione (la 32ª con la forma attuale) della Champions League, organizzata dall'UEFA. Il torneo è iniziato il 27 giugno 2023 e si concluderà il 1º giugno 2024 con la finale allo stadio di Wembley di Londra, in Inghilterra. Il Manchester City è campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.

Quella di stasera sarà la prima partita nellaper Maurizio Sarri come CT della Lazio , ... Abbonati Sky TV + Skya 14,90 al mese Abbonati al Pass Sport di NOW in offerta a 9,99 al mese ...MILANO - Simone Inzaghi dovrà rinunciare ad Hakan Calhanoglu nel match di domani a San Sebastian, contro la Real Sociedad, valido per la prima giornata della fase a gironi diLeague. Il ...

Sei talenti da scoprire in questa nuova Champions League Undici

Da giorni la tensione era palpabile in città e soprattutto sugli spalti del Velodrome per il calcio espresso in campo dalla squadra ... pesa soprattutto l'eliminazione ai preliminari di Champions ...Secondo la Bild nella giornata di martedì sarà annunciato l'accordo tra la Dfb e l'ex tecnico del Bayern, che guiderà la Mannschaft fino agli europei. Per liberarsi l'ex tecnico del Lipsia accetterà d ...