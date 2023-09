Calcio a 5 | Italia a caccia dell’impresa contro la Spagna a Guadalajara nell’Elite Round

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023) L’appuntamento è fissato per mercoledì 20 settembre alle ore 21.00. La Nazionalena dia 5 è ine affronterà al Palacio Multiusos dile Furie Rosse nel secondo indell’Elitedelle Qualificazioni Mondiali, in una lunga avventura che metterà in palio i pass per la rassegna iridata in Uzbekistan dell’anno prossimo. La formazione allenata da Massimiliano Bellarte ha iniziato bene il proprio percorso. Gli azzurri sono in testa al Gruppo D dopo l’importante vittoria al PalaSele di Ebolila Slovenia per 3-1. Un primato da condividere proprio con la compagine iberica, a segno per 3-0 nella trasferta in Repubblica Ceca. Grande protagonista del confronto è stato Alex Merlim, che con i suoi gol ha trascinato la compagine ...