Caivano | risanamento al via | Mantovano firma il dpcm | il commissario straordinario Ciciliano è operativo

(Di martedì 19 settembre 2023) Detto, fatto, ratificato. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo, hato ildi nomina del dottor Fabiodi governo per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del Comune di. Come previsto dal decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, ilavrà il compito di predisporre e attuare un pianodi interventi per la riqualificazione, la ricostruzione sociale e la rinascita del territorio. Giovedì 21 settembre il sottosegretariosi recherà, insieme al, a. In ...

Le disposizioni approvate finora prevedono ile la riqualificazione del territorio del Comune di, anche per favorire lo sviluppo economico e sociale dell'area, l'applicabilità ...DECRETO Si introducono norme per ile la riqualificazione del territorio del Comune die per favorire lo sviluppo economico e sociale dell'area . Inoltre, l'intervento normativo ...

«Il commissario straordinario designato per il risanamento e la riqualificazione del territorio del comune di Caivano, Fabio Ciciliano, si è recato questa mattina al ...